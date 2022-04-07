Неизвестный открыл стрельбу в центре Тель-Авива

Kan: четыре человека ранены в результате стрельбы в центре Тель-Авива

По меньшей мере четыре человека ранены в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в центре Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую государственную телерадиокомпанию Kan.

«Как минимум четыре человека были ранены при стрельбе на улице Дизенгоф в Тель-Авиве», — сообщили очевидцы.

По предварительной информации, стрелявший пока не задержан. Полиция призвала граждан не покидать дома.

В конце марта в Израиле произошла серия терактов. 27 марта два человека погибли и шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера. Нападавшие были нейтрализованы. Также пятеро израильтян стали жертвами стрельбы в израильском городе Бней-Брак. Еще один человек был тяжело ранен в городе Рамат-Ган.