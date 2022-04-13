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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Нью-Йорке

ABC сообщает, что полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в городском метро

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в городском метро. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает телеканал ABC News.

Ранее сообщалось, что стрельбу в метро Нью-Йорка, во время которой пострадали 16 человек, открыл афроамериканец. Когда поезд подъезжал к станции «36-я улица» линии Четвертой авеню, он надел противогаз, затем достал шашку из сумки, после чего вагон наполнился дымом. После этого он открыл огонь по пассажирам. 13 апреля полиция выяснила, что подозреваемым является 62-летний Фрэнк Джеймс.

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Марина Совина
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