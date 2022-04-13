Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка выяснила личность подозреваемого в стрельбе, им оказался Фрэнк Джеймс

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в нью-йоркском метро, пишет РБК со ссылкой на брифинг городских властей.

Сообщается, что подозреваемым оказался 62-летний Фрэнк Джеймс. Именно он арендовал машину, которая, как считают следователи, связана со стрелком. На месте стрельбы также была найдена кредитная карта, использованная для бронирования грузовика — это и помогло выяснить личность подозреваемого.

Ранее сообщалось, что стрельбу в метро Нью-Йорка, во время которой пострадали 16 человек, открыл афроамериканец. Когда поезд подъезжал к станции «36-я улица» линии Четвертой авеню, он надел противогаз, затем достал шашку из сумки, после чего вагон наполнился дымом. После этого он открыл огонь по пассажирам.