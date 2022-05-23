Блокировку RT и Sputnik оспорят в Европейском суде

Блокировку RT и Sputnik в странах Евросоюза оспорят в Европейском суде

Нидерландская ассоциация журналистов (NVJ) совместно с группой провайдеров и организаций, выступающих за свободу интернета и прессы, оспорят в Европейском суде блокировку RT и Sputnik в странах Евросоюза (ЕС), говорится в сообщении на сайте ассоциации.

«Соответствующее заявление будет подано в Европейский суд в Люксембурге 24 мая», — сказано в заявлении.

Совет министров ЕС принял поспешное решение о цензуре вышеупомянутых СМИ без должного внимания к свободе информации, закрепленной в договорах о правах человека, «которая является свободой демократии», а также без тщательной проверки. В ассоциации подчеркнули, что данная мера ограничивает свободу прессы в европейских государствах.

О том, что Google приняла решение о блокировке YouTube-каналов российских СМИ RT и Sputnik, стало известно 1 марта. В компании пояснили, что такое решение связано с ситуацией вокруг Украины. 4 марта также были заблокированы Telegram-каналы агентств.

В феврале глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik на своей территории. Он объяснил это решение тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».

