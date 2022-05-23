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На Украине запретили деятельность оппозиционной партии

Украинский суд запретил деятельность партии ОПЗЖ

Фото: РИА Новости

Апелляционный административный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции республики о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ). Об этом говорится в сообщении украинского Минюста, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что до вступления в силу соответствующего решения суда под запрет попадает перевод бюджетных средств фракции ОПЗЖ на выполнение ее статусной деятельности.

В марте Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность ряда оппозиционных политических партий на время военного положения в республике. В частности, в перечень попавших под запрет политсил вошли ОПЗЖ, «Наши», «Оппозиционный блок», «Союз левых сил», «Держава» и «Прогрессивная социалистическая партия Украины».

14 апреля СНБО принял решение о приостановке деятельности фракции ОПЗЖ в Верховной Раде, а уже 12 мая фракция была ликвидирована.

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Алевтина Запольская
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