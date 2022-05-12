Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Верховной Раде ликвидировали фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Депутат Рады Гончаренко сообщил о ликвидации фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Фото: РИА Новости

В Верховной Раде ликвидировали фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

14 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о приостановке деятельности фракции.

Позже один из лидеров партии ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что после приостановки деятельности фракции в Раде будет создана депутатская группа, которая продолжит работу «во благо Украины».

3 мая Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий деятельность пророссийских партий. Принятие документа поддержали 330 депутатов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о последствиях для других стран из-за санкций против России
Путин анонсировал рекордный урожай зерна за всю историю России
В Нидерландах найдены убитыми уроженка России и ее шестилетний сын
Улюкаева заметили с женщиной и шампанским после освобождения
Адель показала новый особняк в Беверли-Хиллз
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Замглавы российского города задержали по делу о 233 сгоревших домах
Впервые зафиксирован рентгеновский взрыв на белом карлике
В России допустили раскол ЕС из-за оплаты газа в рублях
Евросоюз предложил увеличить военную помощь Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.