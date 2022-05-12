Депутат Рады Гончаренко сообщил о ликвидации фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь»

В Верховной Раде ликвидировали фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

14 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о приостановке деятельности фракции.

Позже один из лидеров партии ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что после приостановки деятельности фракции в Раде будет создана депутатская группа, которая продолжит работу «во благо Украины».

3 мая Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий деятельность пророссийских партий. Принятие документа поддержали 330 депутатов.