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Олимпийский чемпион оценил критику в адрес Овечкина в США

Олимпийский чемпион Кожевников назвал русофобией критику в адрес хоккеиста Овечкина в США

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион оценил критику в адрес нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это в интернете пишут, в комментариях. Думаю, там специально такие отзывы собирают в кучу. Потому что Овечкин им как кость в горле. Парень из России здорово играет, забивает больше всех», — заявил Кожевников. Он назвал русофобией реакцию американцев.

14 мая Вашингтон проиграл «Флориде Пантерс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли со счетом в серии 2-4. После этого Овечкин вернулся в Россию.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Анастасия Борисова
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