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Названы самые обеспеченные сотрудники российской полиции

Рейтинг зарегистрировавших наибольший доход руководителей МВД возглавила Ирина Кальбфляйш

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Рейтинг зарегистрировавших наибольший доход руководителей МВД возглавила начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России Ирина Кальбфляйш. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованные декларации сотрудников полиции.

По информации издания, ее доход составил 23,5 миллиона рублей, что стало на 20,2 миллиона рублей больше, чем годом ранее. В декларации указано, что глава департамента получила единовременную субсидию на приобретение квартиры. В прошлом году ее доход составлял 3,2 миллиона рублей.

В тройке самых обеспеченных полицейских назван заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика. Он задекларировал доход в размере 14,9 миллиона рублей, что на 10,7 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Всего у генерал-полковника полиции в собственности находится 4 земельных участка общей площадью 42 сотки, жилой дом и квартира.

Тройку наиболее состоятельных сотрудников МВД замкнул начальник департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД Валерий Майданов. Его доход в 2021 году составил 9,2 миллиона рублей, что на 3,2 миллиона рублей больше по сравнению с 2020 годом.

Ранее доход за 2021 год задекларировала глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Он составил 38,9 миллиона рублей. Согласно декларации пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в 2021 году он заработал 14,5 миллиона рублей. Доходы президента России Владимира Путина за прошлый год составили 10,2 миллиона рублей. В собственности он указал квартиру в 77 квадратных метров, 18-метровый гараж, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

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Марина Совина
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