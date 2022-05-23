Историк объяснил исчезновение Киевской Руси из школьных учебников

Соавтор учебника истории Данилов опроверг связь замены «Киевской Руси» на «Русь» с СВО

Замена термина «Киевская Русь» на «Русь» в школьных учебниках не связана с проведением Россией спецоперации на Украине (СВО). С таким заявлением выступил один из соавторов учебника истории для шестого класса, историк Александр Данилов, его слова приводит издание «Подъем».

Необходимость исправления учебников Данилов объяснил не политической ситуацией в мире, а научной целесообразностью. Термин «Киевская Русь», по мнению историка, является некорректным, так как не учитывает более ранние, докиевские, этапы становления этого государства.

«Государство Русь образовано в Новгороде, столица которого была перенесена в Киев. Если мы приводим только "Киевскую Русь", мы отсекаем ранний период, который связан с историей Новгородской Руси. То есть, это никак не связано с событиями на Украине последних месяцев», — заявил историк.

Данилов сравнил этот термин со словосочетанием «Древняя Русь», которое он также назвал некорректным, так как это государство существовало не в Древнем мире, а в Средние века.

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