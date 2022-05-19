Минпросвещения нашло экстремизм в российском школьном учебнике

Минпросвещения нашло экстремизм в учебнике по ОБЖ Ким и Горского для 10-11 классов

Из федерального перечня школьных пособий, которые одобрены для использования в учебных заведениях России, будет изъят учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) Светланы Ким и Владимира Горского. Минпросвещения нашло в пособии экстремизм, пишут «Ведомости».

На учебник подала официальную жалобу депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова. Она указала, что в учебнике издательства «Просвещение» для 10-11 классов некорректно используется определение «левого экстремизма».

«Говорится, что "это пропаганда ценности коммунистических и социалистических режимов, ненависть к капиталистическому миропорядку — против богатства и богатых, уничтожение материальных объектов"», — процитировала Алимова пособие, подчеркнув, что такая формулировка относит коммунистические партии к экстремистским течениям.

Представитель издательства Ирина Нагаева заявила, что учебник прошел внутреннюю экспертизу, после чего параграф с этим определением уже корректировали. Она выступила против изъятия пособия из перечня, но члены совета Минпросвещения приняли решение убрать учебник из списка одобренных. При этом соответствующий приказ еще не подписан, сообщил источник «Ведомостей».

В министерстве также обнаружили, что в пособии Ким и Горского есть ссылки на ряд документов без указания их реквизитов, также в нем, по утверждению ведомства, недостаточно раскрыты важные вопросы национальной безопасности.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российские учебники по истории внесут события, связанные со спецоперацией на Украине. По его словам, программы и учебники по истории дополнят и другими происходящими сейчас событиями.

Учебники по истории захотели переписать и в Совете Федерации. По словам сенатора Екатерины Алтабаевой, пособия нужно скорректировать с учетом происходящих сейчас событий, а также добавить в них более подробную информацию об истории и культуре территорий, населенных русскими, белорусами и украинцами.