Руководство «Спартака» приняло решение закрыть вторую команду

Руководство приняло решение закрыть «Спартак-2» из-за финансовых сложностей

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение закрыть команду «Спартак-2». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

«В изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование "Спартака-2" признано нецелесообразным», — говорится в заявлении. Отмечается, что дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками, имеющими действующие контракты, будут обсуждаться в индивидуальном порядке.

В текущем сезоне команда заняла седьмое место в Футбольной национальной лиге. Клуб не примет участия в следующем розыгрыше турнира.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. Команду использовали для развития молодых футболистов клуба и возвращения игровой практики для спортсменов, набиравших форму после травм.