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Онколог рассказал об эффективности прививок от ВПЧ для взрослых женщин

Онколог Павел Сорокин объяснил малую эффективность прививки от ВПЧ для взрослых женщин

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Онкогинеколог Московской городской онкологической больницы № 62, эксперт фонда «Все не напрасно» Павел Сорокин объяснил малую эффективность прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) для взрослых женщин. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказал, что прививку желательно делать до того, как девушка начинает половую жизнь.

«Рутинная (плановая) вакцинация против ВПЧ рекомендована в возрасте 11-12 лет девочкам и мальчикам. Вакцина также показала свою эффективность в исследованиях у женщин до 26 лет, — пояснил Павел Сорокин. — Частота развития дисплазии шейки матки (предраковое состояние) была ниже у тех пациенток, которые были вакцинированы».

Онкогинеколог добавил в беседе с «Лентой.ру», что эффективность вакцины снижается или полностью исчезает, если женщина уже была инфицирована вирусом, который чаще всего передается половым путем.

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Также вакцина не помогает вылечить уже имеющийся ВПЧ, так как основной путь передачи вируса — это контакт слизистых оболочек, а вероятность получить ВПЧ возрастает пропорционально количеству половых партнеров.

«Из-за высокой распространенности вируса среди людей вакцинация против него в возрасте старше 25 лет не окажет выраженного снижения риска заболеть раком шейки матки. Поэтому вакцинация в этом возрасте не рекомендована большинством профессиональных сообществ, — уточнил эксперт. — С другой стороны, женщины, не имевшие половых контактов, либо женщины с небольшим числом половых партнеров, с меньшей вероятностью были инфицированы ВПЧ. Для них вакцинация может принести пользу, если существует вероятность инфицирования в будущем».

При этом, обратил особое внимание врач, вакцинация не отменяет необходимость регулярно проходить скрининг. «В общем для женщин старше 25 лет эффективность вакцинации не оценивалась в исследованиях, поэтому не рекомендована даже в богатых странах, — пояснил эксперт. — Если подвести итог, то, на мой взгляд, вакцинация после 25 лет не имеет смысла. К тому же, существует скрининг на рак шейки матки. Он позволяет выявить большинство предраковых изменений и предотвратить развитие онкологического заболевания».

Акушер-гинеколог Елена Коллерова добавила в беседе с «Лентой.ру», что насчет эффективности прививки от ВПЧ существуют разные мнения.

«В идеале прививку от вируса необходимо делать с 14 лет до начала половой жизни. Можно и с 12 лет, если у девочки уже есть менструация, — уточнила акушер-гинеколог. — Смысл прививки — выработать антитела, которые убьют ВПЧ при его попадании в организм. Если же вирус уже попал в тело, а прививки не было, то можно говорить только о частичной выработке антител».

В то же время, добавила эксперт, некоторые врачи считают, что прививку делать нужно в любом возрасте. В США, например, вакцину от ВПЧ ставят и в 40, и 50 лет.

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Вера Владзиевская
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