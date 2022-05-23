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Кадыров рассказал о свадьбе Чимаева

Рамзан Кадыров сообщил о свадьбе шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) о свадьбе шведского бойца смешанного стиля (ММА) чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Здесь собрались не только родные и близкие Хамзата, но и многочисленные друзья. Все было прекрасно организовано в соответствии с национальными традициями. Я получил большое удовольствие от визита на торжество», — рассказал Кадыров. Торжество состоялось 21 мая в Чечне. Имя жены Чимаева не называется.

Ранее Кадыров рассказал о подарке от Чимаева. Политик заявил, что после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом спортсмен приехал в Грозный к нему в гости. «Хамзат не забыл о моей приверженности спорту и здоровому образу жизни и вручил мне памятные подарки в виде спортивной экипировки», — добавил он.

На счету Чимаева 11 побед в ММА. Пять из них он одержал в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию.

Дарья Коршунова
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