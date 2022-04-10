Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ахмат
0:2
Завершен
Зенит
Россия - Премьер-Лига|24-й тур
Астон Вилла
0:4
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Вильярреал
1:1
Завершен
Атлетик Б
Испания - Примера|31-й тур
Питтсбург Пингвинз
3:6
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Чимаев одержал пятую победу подряд в UFC

Шведский боец Хамзат Чимаев одержал пятую победу подряд в UFC
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев одержал пятую победу подряд в поединке против бразильца Гилберта Бернса в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в американском Джексонвилле. Победу Чимаеву в поединке присудили решением судей со счетом 29:28.

Ранее Хамзат Чимаев пообещал, что завершит поединок против Гилберта Бернса в первом раунде.

Помимо прошедшего боя, на счету Чимаева десять побед в десяти поединках в профессиональной карьере. Четыре из них он одержал в рамках UFC.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп рассказал о превосходстве ядерного оружия США над российским
В Госдуме предсказали сроки возвращения Европы к поставкам газа из России
Депутат оценил возможность референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России
Forbes раскрыл заработок самых молодых миллиардеров
Исторический музей эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва
Бывший глава ДНР рассказал о платной охоте СБУ на жителей Донбасса
Политолог объяснила рост поддержки Ле Пен во Франции
Чимаев одержал пятую победу подряд в UFC
Гинцбург рассказал об исследовании назальной вакцины с участием детей
Экипаж освобожденного в порту Мариуполя судна рассказал о действиях «Азова»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.