Шведский боец Хамзат Чимаев одержал пятую победу подряд в UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев одержал пятую победу подряд в поединке против бразильца Гилберта Бернса в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в американском Джексонвилле. Победу Чимаеву в поединке присудили решением судей со счетом 29:28.

Ранее Хамзат Чимаев пообещал, что завершит поединок против Гилберта Бернса в первом раунде.

Помимо прошедшего боя, на счету Чимаева десять побед в десяти поединках в профессиональной карьере. Четыре из них он одержал в рамках UFC.