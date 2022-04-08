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Спорт

Чимаев пообещал нокаутировать соперника за минуту

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Гилберта Бернса за минуту
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев пообещал, что завершит поединок против Гилберта Бернса в первом раунде. Слова спортсмена прозвучали в ходе пресс-конференции перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

27-летний Чимаев пообещал, что нокаутирует соперника за минуту. «Или даже быстрее. Он маленький, пугливый мальчик», — добавил он, говоря о предстоящем поединке с 35-летним Бернсом.

Чимаев и Бернс подерутся на турнире UFC 273, который пройдет в Джексонвилле. Трансляция боев главного карда начнется в 5:00 по московскому времени 10 апреля.

На счету Чимаева десять побед в десяти поединках в профессиональной карьере. Четыре из них он одержал в рамках UFC.

Бернс начал выступления в ММА в 2012 году. Он одержал 20 побед при четырех поражениях. В феврале 2021-го бразилец проиграл Камару Усману в поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Николай Костюков
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