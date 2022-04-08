Чимаев пообещал нокаутировать соперника за минуту

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Гилберта Бернса за минуту

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев пообещал, что завершит поединок против Гилберта Бернса в первом раунде. Слова спортсмена прозвучали в ходе пресс-конференции перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

27-летний Чимаев пообещал, что нокаутирует соперника за минуту. «Или даже быстрее. Он маленький, пугливый мальчик», — добавил он, говоря о предстоящем поединке с 35-летним Бернсом.

Чимаев и Бернс подерутся на турнире UFC 273, который пройдет в Джексонвилле. Трансляция боев главного карда начнется в 5:00 по московскому времени 10 апреля.

На счету Чимаева десять побед в десяти поединках в профессиональной карьере. Четыре из них он одержал в рамках UFC.

Бернс начал выступления в ММА в 2012 году. Он одержал 20 побед при четырех поражениях. В феврале 2021-го бразилец проиграл Камару Усману в поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.