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Четыре сапера пострадали при обследовании завода «Азовсталь»

При обследовании территории «Азовстали» в Мариуполе пострадали 4 сапера МЧС ДНР

Фото: Pavel Klimov / Reuters

Четыре сапера из отряда пиротехнических работ МЧС Донецкой народной республики (ДНР) пострадали при обследовании открытой территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

23 мая в Центр управления в кризисных ситуациях поступили сведения о том, что во время обследования территории освобожденного завода произошел взрыв.

В результате двое саперов в удовлетворительном состоянии были доставлены в больницу, еще один получает помощь амбулаторно. Четвертый пострадавший прооперирован и находится в стабильно тяжелом состоянии.

20 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков доложил о полном освобождении территории мариупольского завода «Азовсталь». В общей сложности ее покинули 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, находившихся на осажденном предприятии.

Основатель батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский ранее заявлял о том, что на «Азовстали» вероятны «сюрпризы» со стороны Вооруженных сил Украины. «Оставить закладки на будущее — это классика жанра любой войны», — отметил он.

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Алевтина Запольская
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