Назван способный сбросить «десять Хиросим» самолет США

Аналитик Суконкин: самолет F-35 ВВС США способен сбросить на цель ядерные бомбы B-61-12

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II может сбрасывать на цель ядерные бомбы B-61-12. Мощность боеприпаса сравнима с десятью атомными бомбами «Малыш», которые сбросили на Хиросиму в 1945 году. Об этом аналитик Алексей Суконкин сообщил News.ru.

На вооружении Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США находится около 460 истребителей F-35 нескольких модификаций. Самолеты могут нести ядерные заряды мощностью до 200 килотонн. Комментируя расклад сил в случае возможного противостояния США и Китая вокруг Тайваня, Суконкин отметил, что аналогичными возможностями обладает палубный самолет F-18. По его словам, авиация является основной ударной силой Пентагона.

«Самое опасное у США — авиация, они достигли больших успехов в данной сфере, практически все боевые задачи у них выполняют ВВС. В отличие от них, Вооруженные силы (ВС) России перекладывают их на высокоточное ракетное вооружение. Но свою авиацию Пентагон против России полноценно применить не сможет из-за наших систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) (...). Вряд ли США вмешаются в конфликт Пекина и Тайваня. Они и Украине обещали отправить войска, флот, авиацию, но этого не случилось», — сообщил он.

Суконкин подчеркнул, что в возможном конфликте США могут в течение двух-трех недель развернуть авианосные ударные группы в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Ранее аналитики корпорации RAND предположили, что беспилотники могут стать эффективным способом отражения «вторжения» Китая на Тайвань.

В апреле издание Defense News сообщило, что в Китае построили гигантский радар, направленный в сторону Японии.