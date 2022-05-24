Словам Байдена о защите Тайваня нашли объяснение

WP: слова Байдена о защите Тайваня, скорее всего, являются продолжением политики США

Слова президента США Джо Байдена о готовности страны защищать Тайвань в случае военного вторжения со стороны Китая, скорее всего, являются продолжением старой политики Вашингтона по данному вопросу и не свидетельствуют об изменении позиции американской стороны. Такое объяснение высказываниям политика нашло The Washington Post.

Как отмечает издание, у аналитиков существует три теории относительно смысла слов американского лидера. Согласно первой из них, ремарки политика о Тайване являются просто оговорками, которые он часто допускает в ходе публичных выступлений. В частности, уточняется в статье, Байден заявил о якобы имеющихся у Вашингтона обязательствах помогать Тайваню при нападении на него со стороны Пекина.

В действительности же никаких подобных договоренностей между Вашингтоном и Тайбэем нет, а в Законе об отношениях с Тайванем 1979 года говорится, что США будут готовы предоставить своему союзнику «оборонные изделия и оборонные услуги в таком количестве, которое может быть необходимо для того, чтобы позволить Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны». О возможности военного вмешательства США в конфликт там не заявляется.

Согласно другой теории, высказывания президента США свидетельствуют об изменении политики страны в этом направлении. Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Крениг предположил, что слова Байдена можно трактовать как отказ Вашингтона от политики так называемой стратегической двусмысленности в отношении Тайваня и желание донести это до официального Пекина. По мнению ряда экспертов, в пользу этой теории говорит тот факт, что Байден является президентом США, а значит его слова о намерениях Вашингтона следует воспринимать всерьез.

С другой стороны, отмечает The Washington Post, официальные представители Белого дома уже неоднократно опровергали наличие у США новой политики относительно Тайваня. В частности, после заявлений Байдена в ходе визита в Токио чиновники его администрации пояснили, что в действительности американский лидер имел в виду только поставки Тайбэю вооружения в случае вторжения Китая, а не полноценное участие США в военном конфликте.

Наиболее достоверной газета считает теорию о том, что высказывания Байдена в действительности идут в русле прежней политики стратегической двусмысленности и могут указывать лишь на некоторое ужесточение позиции США. Как полагают эксперты, хотя американский лидер выразился достаточно неуклюже, он не имел в виду ничего нового. Вероятнее всего, слова политика можно трактовать как попытку напомнить китайским властям о реальности угрозы военного вмешательства.

Ранее в мае Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что в случае военного вторжения со стороны Китая США помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статус-кво в одностороннем порядке. В ответ МИД КНР выразил США протест и потребовал от Вашингтона соблюдать принцип одного Китая и быть осторожным в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу.