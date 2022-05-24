Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Словам Байдена о защите Тайваня нашли объяснение

WP: слова Байдена о защите Тайваня, скорее всего, являются продолжением политики США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuichi Yamazaki / Reuters

Слова президента США Джо Байдена о готовности страны защищать Тайвань в случае военного вторжения со стороны Китая, скорее всего, являются продолжением старой политики Вашингтона по данному вопросу и не свидетельствуют об изменении позиции американской стороны. Такое объяснение высказываниям политика нашло The Washington Post.

Как отмечает издание, у аналитиков существует три теории относительно смысла слов американского лидера. Согласно первой из них, ремарки политика о Тайване являются просто оговорками, которые он часто допускает в ходе публичных выступлений. В частности, уточняется в статье, Байден заявил о якобы имеющихся у Вашингтона обязательствах помогать Тайваню при нападении на него со стороны Пекина.

Материалы по теме:
Тайвань наш! Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
Тайвань наш!Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
10 декабря 2021
Идеальный шторм. Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
Идеальный шторм.Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
15 октября 2021

В действительности же никаких подобных договоренностей между Вашингтоном и Тайбэем нет, а в Законе об отношениях с Тайванем 1979 года говорится, что США будут готовы предоставить своему союзнику «оборонные изделия и оборонные услуги в таком количестве, которое может быть необходимо для того, чтобы позволить Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны». О возможности военного вмешательства США в конфликт там не заявляется.

Согласно другой теории, высказывания президента США свидетельствуют об изменении политики страны в этом направлении. Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Крениг предположил, что слова Байдена можно трактовать как отказ Вашингтона от политики так называемой стратегической двусмысленности в отношении Тайваня и желание донести это до официального Пекина. По мнению ряда экспертов, в пользу этой теории говорит тот факт, что Байден является президентом США, а значит его слова о намерениях Вашингтона следует воспринимать всерьез.

С другой стороны, отмечает The Washington Post, официальные представители Белого дома уже неоднократно опровергали наличие у США новой политики относительно Тайваня. В частности, после заявлений Байдена в ходе визита в Токио чиновники его администрации пояснили, что в действительности американский лидер имел в виду только поставки Тайбэю вооружения в случае вторжения Китая, а не полноценное участие США в военном конфликте.

Наиболее достоверной газета считает теорию о том, что высказывания Байдена в действительности идут в русле прежней политики стратегической двусмысленности и могут указывать лишь на некоторое ужесточение позиции США. Как полагают эксперты, хотя американский лидер выразился достаточно неуклюже, он не имел в виду ничего нового. Вероятнее всего, слова политика можно трактовать как попытку напомнить китайским властям о реальности угрозы военного вмешательства.

Ранее в мае Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что в случае военного вторжения со стороны Китая США помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статус-кво в одностороннем порядке. В ответ МИД КНР выразил США протест и потребовал от Вашингтона соблюдать принцип одного Китая и быть осторожным в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности штурма Красного Лимана
В Хорватии призвали Сербию осудить российскую спецоперацию ради евроинтеграции
В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов
Десятки тысяч евро обнаружили при обыске у родственников Додона
Дочь Мизулиной назвала уехавших из России «кукарекающими петухами»
Заявка в НАТО возобновила старые споры Швеции и Финляндии с Турцией
Психолог назвала действенные способы перестать заедать тревогу и стресс
Третья по величине криптобиржа начала блокировать счета россиян
Словам Байдена о защите Тайваня нашли объяснение
Режиссер Сарик Андреасян купил квартиру в Дубае
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.