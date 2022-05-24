Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий

РКН заблокировал сайты: «Вот так», «Сухуми.инфо», «Telegraf.by» и «Интерфакс-Украина»

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайты изданий «Вот так», «Сухуми.инфо», «Telegraf.by» и «Интерфакс-Украина», а также ограничил доступ к новостному сайту «Львовский портал». Об этом сообщается на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России.

Основанием для блокировки изданий послужило требование Генпрокуратуры России от 6 и 29 апреля, а также от 19 мая.

15 мая сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты новостных порталов USA.one и Germania.one. Доступ к ресурсам был ограничен по требованию Генпрокуратуры.

