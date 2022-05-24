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Полная блогерша показала реакцию людей на свою фигуру на пляже

Daily Mail: плюс-сайз-модель Бруклин Аллен высмеяли на пляже за лишний вес

Кадр: Brooklyn Allen / TikTok

Полную блогершу Бруклин Аллен из штата Айова высмеяли на пляже за лишний вес. Соответствующим роликом в TikTok заинтересовались журналисты Daily Mail.

24-летняя активистка бодипозитива разместила видео, на котором показала реакцию людей на свою нестандартную фигуру. Девушка позировала на пляже в бикини и джинсовых шортах, распыляя при этом на кожу крем от загара. За кадром слышен смех, который Аллен приняла на свой счет. «Ты не милая!» — кричали отдыхающие.

Плюс-сайз-модель отметила, что они с подругой предпочли не обращать внимание на возгласы окружающих. Однако незнакомцы, по ее словам, оскорбляли ее на протяжении всего времени пребывания на пляже. «Я знаю, что негативное восприятие полноты встречается часто. Более того, меня называли толстой много раз. Однако этот случай был вишенкой на торте — меня затравили. Хорошо, что это не задевает меня так, как раньше», — призналась модель.

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Пост набрал более 350 тысяч просмотров в сети. Подписчики принялись высказываться на тему увиденного. «Мое сердце разрывается. Зато у тебя великолепный купальник», «Ты потрясающая, а они глупые. Спасибо за смелость», «Не понимаю, зачем люди это делают. Ты прекрасна», — писали они в комментариях.

Ранее в мае плюс-сайз-блогерша Сара Остигай пожаловалась на модный бренд, с которым сотрудничала как модель. Последовательница бодипозитива сообщила, что перед публикацией снимки были отретушированы, а растяжки удалены с кожи с помощью фотошопа. Данное действие возмутило девушку, однако название марки она предпочла оставить в тайне.

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Полина Гераскина
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