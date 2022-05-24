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Российский школьник заживо сжег собаку

В Комсомольске-на-Амуре школьник плеснул на собаку горючее вещество и поджег ее

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края школьник плеснул на собаку горючее вещество и затем поджег ее. Об этом сообщается в группе «ЧП Хабаровск» во «ВКонтакте».

По информации в соцсетях, все происходило возле жилого дома №59 на Аллее Труда. Российский школьник, по словам очевидцев, бросил горящую спичку в животное.

Собаку прибыли тушить пожарные, но спасти ее не удалось. Она была уже мертва. Позже на животном заметили ошейник, возможно, у нее был владелец.

Произошедшим уже заинтересовалась региональная прокуратура. В настоящее время организована проверка.

Ранее в Твери подростки привязали собаку к рельсам, где ее переехал едущий поезд. Расправу над животным российские подростки засняли на видео, а после распространили ролик в соцсетях. По данным полиции, это произошло под Крупским мостом в Твери.

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Анна Щербакова
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