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Юных футболистов пригласили на «Дни талантов Championat.com в Чертаново»

Футбольная школа «Чертаново» и портал «Чемпионат» проведут масштабный смотр юных игроков

Фото: страница Ф«утбольная Школа «Чертаново» Москомспорта» во «ВКонтакте»

Московская футбольная школа «Чертаново» при поддержке популярного спортивного портала «Чемпионат» приглашает на «Дни талантов Championat.com» — масштабный смотр юных игроков, которые живут не в Москве, но хотят тренироваться в столице.

С 28 по 30 июня на стадионе «Арена Чертаново» тренеры выберут лучших футболистов, которых зачислят в состав школы и предоставят бесплатное проживание в интернате. К участию приглашаются мальчики и юноши 2008-2015 (включительно) годов рождения.

В рамках программы «Дней талантов Championat.com» 28 июня состоятся спортивные тесты (бег на скорость, челночный бег, прыжки в длину и другое); 29 июня пройдут футбольные тесты (различные упражнения с мячом); 30 июня запланирован футбол (двусторонние игры).

В последние годы на «Дни талантов» приезжают свыше 300 футболистов разных возрастов со всей России. В 2022 мероприятие впервые пройдет при поддержке популярного спортивного портала «Чемпионат». Гостей ждет развлекательная программа от организаторов и партнера.

Для того чтобы попасть на просмотр, необходимо заполнить анкету и до 14 июня прислать ее по адресу: chertanovo-scout@yandex.ru. Заявки, полученные после 14 июня, будут рассматриваться уже на следующие «Дни талантов» в ноябре 2022 года. На просмотр будут приглашены только те футболисты, чьи анкеты одобрят тренеры и селекционеры «Чертаново».

«Дни талантов» специально созданы для ребят из других уголков страны и позволяют им попасть в Академию «Чертаново». Москвичи и жители ближайшего Подмосковья имеют возможность проходить просмотр еженедельно в течение учебного года. Подробнее о правилах можно прочитать здесь.

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Татьяна Романова
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