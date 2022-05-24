В Колумбии оценили решение США включить страну в число союзников вне НАТО

Президент Колумбии Дуке поприветствовал включение страны в число союзников США вне НАТО

Решение США включить Колумбию в число основных союзников вне НАТО показывает эффективное сотрудничество двух государств, заявил президент Колумбии Иван Дуке, пишет РИА Новости.

Он поприветствовал решение американского президента Джо Байдена сделать Колумбию одним из самых важных стратегических союзников, не входящих в состав Североатлантического альянса. «Решение, подтверждающее хороший момент в наших двусторонних отношениях», — оценил он идею Вашингтона.

Согласно меморандуму главы вашингтонской администрации, распространенному в понедельник, 23 мая, Колумбия названа основным партнером Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса.

Ранее профессор Высшей школы государственного управления Колумбии Диего Карреро Барон рассказал, что страна терпит убытки от антироссийских санкций, в том числе введенных Вашингтоном. Ограничительные меры против России негативно сказались на экспорте и сельском хозяйстве Колумбии.

