В Греции заявили о сокрытии правительством отправки тяжелого вооружения Украине

Оппозиция Греции заявила, что правительство скрывает отправку тяжелого вооружения Украине

Греческая оппозиционная партия «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» заявила, что правительство страны скрывает от народа и парламента отправку на Украину тяжелого вооружения. Цитаты приводит ТАСС.

Партия указала, что ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил о военной помощи Украине от 20 стран, в числе которых была названа и Греция. Однако греческие власти о предоставлении такой помощи не информировали. «Мы, таким образом, были проинформированы министром третьей страны, что наша страна объявила об отправке на Украину новых тяжелых вооружений, по которым в Греции нет информации у парламента и греческого народа», — высказались представители «Коалиции».

Также оппозиционеры посчитали, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе своего визита в США «уже имел обязательство отправить новое оружие в обмен на теплый прием в Вашингтоне». По их мнению, из-за этого правительство молчало и о «серьезнейшем инциденте с нарушением национального воздушного пространства около Александруполиса», когда турецкие истребители оказались в греческом небе. Тем самым власти «не хотели портить имидж визита в США и якобы модернизированной Греции, тогда как это нарушение в нескольких милях от новой базы США в Александруполисе должно было стать шокирующим доказательством угрозы, исходящей от действий Турции», добавляется в заявлении.

Ранее в мае парламент Греции одобрил внесение поправок в соглашение с США, которое позволяет увеличить американское военное присутствие в регионе.