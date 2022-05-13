Парламент Греции одобрил увеличение военного присутствия США

Парламент Греции проголосовал за поправки, позволяющие увеличить военное присутствие США

Парламент Греции одобрил внесение поправок в соглашение с США, которое позволяет увеличить американское военное присутствие в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки были внесены в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между странами (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA). За законопроект проголосовал 181 депутат, против высказались 119 парламентариев.

Как отмечает РИА Новости, документ передает США практически в бессрочное пользование военные базы на территории Греции.

Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве было подписано в октябре 2021 года. Согласно ему, США получают в пользование 4 военные базы: военный лагерь Яннули, военно-морскую базу на Крите, стрельбище Литохоро и лагерь Георгула.

12 мая сообщалось, что Вашингтон отправил правительству Греции официальный запрос на размещение на острове Крит самолетов F-35 и F-15. В случае одобрения заявки воздушные судна будут размещены на базе «Суда» на берегу одноименного залива на Крите. На этой территории расположены несколько военных объектов греческой армии, а также один из основных опорных пунктов НАТО в регионе.