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Теннисистка Касаткина разгромила соперницу на старте «Ролан Гаррос»

Теннисистка Дарья Касаткина разгромила Ребекку Шрамкову в первом раунде «Ролан Гаррос»

Фото: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в первом раунде «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летняя Касаткина провела матч против Ребекки Шрамковой из Словакии. Встреча продлилась 56 минут завершилась разгромной победой россиянки со счетом 6:2, 6:0.

В следующем раунде Касаткиной будет противостоять победительница матча Панна Дуварти — Фернанда Гомес. Россиянка вернется на корт 26 мая.

Призовой фонд Открытого чемпионата Франции составил 43,6 миллиона евро. Действующая обладательница трофея — Барбора Крейчикова из Чехии. Она уступила на старте нынешнего розыгрыша, не сумев защитить титул.

Николай Костюков
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