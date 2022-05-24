Стали известны подробности штурма Красного Лимана

Журналист Коц сообщил, что Красный Лиман пока не перешел под контроль сил ДНР

Населенный пункт Красный Лиман пока еще не перешел под контроль сил Донецкой народной республики (ДНР). Подробности сообщил российский журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

Как рассказал один из участников штурма, взятие населенного пункта «в процессе». Журналист также добавил, что к взятым кварталам уже прибыли подразделения Росгвардии. Вместе с тем Коц опроверг информацию о том, что в ходе штурма были взяты 500 пленных.

О возобновлении активных наступательных действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана стало известно 23 мая. Сообщалось, что боевые действия также идут в районе города Гуляйполе в Запорожской области и города Угледар на западе ДНР.

22 мая в Минобороны России сообщили, что в районе Красного Лимана авиацией был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ. Удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования.