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YouTube заблокировал канал директора вещания RT

YouTube заблокировал канал директора вещания телеканала RT Красовского и не назвал причину

Кадр: RTVI Новости / YouTube

YouTube заблокировал канал директора вещания телеканала RT Антона Красовского. Об этом во вторник, 24 мая, телеканал сообщил в своем Telegram.

«При попытке зайти на страницу появляется информация, что канал "недоступен для просмотра в вашей стране"», — сообщили в RT. Телеканал заявил, что причину ограничений видеохостинг не назвал.

Отмечается, что ранее YouTube также удалил канал программы Красовского «Антонимы».

В марте Красовский попал в санкционный список Великобритании. Помимо него, в перечне также оказались ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева, ведущий шоу «Международная пилорама» на НТВ Тигран Кеосаян, писатель Захар Прилепин и ряд других известных личностей.

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Олег Давыдов
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