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Красный Крест заявил об открытом диалоге по военнопленным с омбудсменом в России

Международный Комитет Красного Креста заявил об открытом диалоге с Москальковой

Фото: Alexander Rekun/ Globallookpress.com

Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил, что ведет открытый и конструктивный диалог с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Об этом сообщает РИА Новости.

Организация признала, что задержалась с предоставлением ответа омбудсмену о российских военнопленных на Украине и пообещал дать его в кратчайшие сроки.

«Да, мы подтверждаем, что получили письмо от госпожи Москальковой. Действительно, произошла задержка с предоставлением официального ответа, и мы работаем над тем, чтобы предоставить ответ в кратчайшие сроки», — заявили в Комитете Красного Креста.

Там подчеркнули, что в рамках мандата, полученного по Женевской конвенции III, представители МККК посещают военнопленных со всех сторон вооруженного конфликта на Украине.

Ранее, 23 мая, Татьяна Москалькова обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой дать возможность посетить российских военнопленных на Украине или предоставить информацию о том, в каком психологическом и физическом состоянии находятся люди, соблюдаются ли в отношении них положения Женевской конвенции, предоставляется ли им необходимая медицинская помощь.

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Марина Совина
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