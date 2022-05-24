В Риге пообещали запретить акцию в защиту памятников советским солдатам

Мэр Риги пообещал СГБ Латвии не разрешать акцию в защиту памятников советским солдатам

Мэр Риги Мартиньш Стакис пообещал Службе государственной безопасности (СГБ) Латвии запретить акцию в защиту памятников советским солдатам. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Градоначальник ответил на публикацию СГБ, которая рекомендовала властям Риги отказать организаторам акции в ее проведении из-за «выявленных рисков».

Мэр заявил, что городская администрация последует совету ведомства и не станет разрешать мероприятие. «Столичные власти будут действовать так, как посоветовали спецслужбы», — подчеркнул Стакис.

12 мая Сейм Латвии принял законопроект, прекращающий действие статьи 13 договора с РФ о сохранности мемориальных сооружений, тем самым разрешив снести памятник освободителям Риги. Позднее решение парламента поддержал президент республики Эгилс Левитс, а вице-мэр латвийской столицы Эдвардс Смилтенс допустил отправку монумента после демонтажа в Россию.