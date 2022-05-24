В российском регионе перевернулась маршрутка с 10 пассажирами

В Новосибирске при аварии перевернулась маршрутка, пострадали двое взрослых и ребенок

В Новосибирске при столкновении с легковым автомобилем перевернулась маршрутка, внутри которой было десять пассажиров. Видеозапись с последствиями аварии в российском регионе публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что маршрутка лежит на боку. Из нее пытаются вылезти люди.

Как сообщается, водитель маршрутки проехал на красный свет и въехал в легковой автомобиль Mazda. После этого транспортное средство опрокинулось. После ДТП прокуратура начала проверку.

Как пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру, в аварии пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.

Ранее в Ярославской области попал в ДТП и перевернулся автобус с ехавшими на соревнования детьми. В результате госпитализировали 12 несовершеннолетних и водителя автобуса.