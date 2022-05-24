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Автор «Игры престолов» высказался о соперничестве с «Властелином колец»

Автор «Игры престолов» заявил, что соперничество с «Властелином колец» помогает фэнтези
Джордж Р. Р. Мартин

Джордж Р. Р. Мартин. Фото: Igor Russak / Globallookpress.com

Джордж Мартин, автор серии книг, по которым был снят сериал «Игра престолов», высказался о соперничестве с «Властелином колец». Об этом сообщает The Independent.

Писатель признался, что не понимает, почему эти книги и шоу сравнивают, однако заявил, что такое соревнование помогает развитию жанра фэнтези. Он отметил, что хотел бы видеть больше подобных проектов на телевидении, так как любит фэнтези и научную фантастику. Мартин также добавил, что считает себя достаточно конкурентоспособным.

«Если они (создатели «Властелина колец» — прим. «Ленты.ру») выиграют шесть премий "Эмми" (а я хочу верить, что они это сделают), то я надеюсь, что мы выиграем семь», — сказал он.

5 мая был опубликован тизер-трейлер приквела «Игры престолов» — фэнтези-сериала «Дом дракона». События шоу происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов.

В феврале вышел трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» по мотивам вселенной произведений британского писателя Джона Толкина. Его премьера запланирована на 2 сентября.

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Марина Погосян
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