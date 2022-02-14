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Вышел первый трейлер сериала по «Властелину колец»

Опубликован дебютный ролик к шоу по мотивам вселенной «Властелина колец»

Опубликован первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» по мотивам вселенной произведений британского писателя Джона Толкина. Дебютный ролик вышел на официальном YouTube-канале киностудии Amazon.

На видео, которое показали в ходе трансляции Супербоула, были представлены такие персонажи, как Галадриэль и Элронд. Кроме эльфов в тизере также продемонстрировали хоббитов и орков.

Премьера многосерийного проекта «Властелин колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября. Шоу стало эксклюзивом Amazon Prime Video. Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов.

Ранее в феврале этого года были опубликованы первые кадры из сериала. Фанаты фэнтези-саги возмутились тем, что некоторые эльфы из новой экранизации книг Толкина оказались темнокожими.

Сергей Равин
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