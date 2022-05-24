Медведев оценил перспективы Украины в НАТО фразой «никто не ждет»

Зампредседателя СБ России Медведев заявил, что Украину в НАТО никто не ждет

Как бы Украина ни хотела «погрузиться» в европейскую идиллию, без членства в Североатлантическом альянсе шансов у нее нет. В НАТО Киев теперь никто не ждет. Такую оценку дал зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, в Евросоюзе Украину не хотят видеть, это слишком затратно и опасно. «Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили», — подчеркнул Медведев.

Разве что польские власти готовы «торговаться на эту тему» в обмен на украинские территории, добавил зампредседателя Совбеза. «Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей», — заключил политик.

Ранее депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, осознавая неминуемый распад страны, намерен передать ее западные территории Польше. По его словам, Варшава давно «вынашивала планы оккупации» украинских земель.

22 мая украинский лидер сообщил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. Он подчеркнул, что текущая ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».