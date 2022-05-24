Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев оценил перспективы Украины в НАТО фразой «никто не ждет»

Зампредседателя СБ России Медведев заявил, что Украину в НАТО никто не ждет

Фото: globallookpress.com

Как бы Украина ни хотела «погрузиться» в европейскую идиллию, без членства в Североатлантическом альянсе шансов у нее нет. В НАТО Киев теперь никто не ждет. Такую оценку дал зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, в Евросоюзе Украину не хотят видеть, это слишком затратно и опасно. «Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили», — подчеркнул Медведев.

Разве что польские власти готовы «торговаться на эту тему» в обмен на украинские территории, добавил зампредседателя Совбеза. «Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей», — заключил политик.

Ранее депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, осознавая неминуемый распад страны, намерен передать ее западные территории Польше. По его словам, Варшава давно «вынашивала планы оккупации» украинских земель.

22 мая украинский лидер сообщил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. Он подчеркнул, что текущая ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине
Роспотребнадзор рассказал о способах заражения оспой обезьян
На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым
Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО
Казахстан заявил о применении электрошокеров к своим туристам в Узбекистане
В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»
В Госдуме заявили о «медиагеноциде» российских СМИ
Пловец-рекордсмен одолжил деньги несовершеннолетней спортсменке и получил угрозы
Крокодил напал на игравшего на берегу реки семилетнего мальчика и убил его
В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.