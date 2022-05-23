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В Госдуме заявили о намерении Зеленского передать часть Украины Польше

Депутат ГД от Крыма Шеремет заявил о намерении Зеленского передать часть Украины Польше
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Государственной Думы (ГД) от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, осознавая неминуемый распад страны, намерен передать ее западные территории Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, Польша давно «вынашивала планы оккупации» украинских земель. На данный момент подвернулся удачный момент все это облечь и прикрыть мнимой заботой об украинцах, добавил Шеремет.

Вместе с тем он предостерег польские власти от необдуманных поступков, связанных с попыткой помешать России довести до конца специальную операцию на Украине. Польша своей русофобской политикой и поддержкой украинских военнослужащих ставит под удар всю Европу, заключил депутат.

Ранее Зеленский заявил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. Президент подчеркнул, что текущая ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».

До этого украинский лидер также решил наделить граждан Польши особым статусом в республике. Глава государства анонсировал внесение в Раду законопроекта, который установит на территории страны особый правовой статус для польских граждан.

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Сергей Истомин
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