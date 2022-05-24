Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российская авиация уничтожила зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» ВСУ в ДНР

Фото: РИА Новости

Российская авиация за минувшие сутки уничтожила зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Пилипчатино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил во вторник, 24 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что российским военным также удалось уничтожить два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Кроме того, по словам Конашенкова, за минувшие сутки были уничтожены более 210 солдат ВСУ.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 995 беспилотных летательных аппаратов и 3243 единицы украинской бронетехники, добавили в Минобороны.

19 мая российское военное ведомство доложило об уничтожении дивизионов ЗРК C-300 на Украине и «Бук-М1» в районе Славяногорска ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, целью которой называлась демилитаризация и денацификация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Граничащий с Украиной регион продлил желтый уровень террористической опасности
В России заочно арестовали известного журналиста
В Армении сообщили об обысках в квартирах оппозиционеров
Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских «Градов»
Минобороны заявило об уничтожении авиацией склада снарядов к гаубицам М-777 США
Россиянку и ее бывшего мужа осудят за убийство инвалида
Гражданин США признал вину в нападении на российского полицейского
Минобороны заявило о пяти сбитых беспилотниках ВСУ российскими ПВО
Коуч раскрыла главное правило счастливой и успешной жизни
Российская авиация уничтожила зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.