Российская авиация уничтожила зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» ВСУ в ДНР

Российская авиация за минувшие сутки уничтожила зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Пилипчатино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил во вторник, 24 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что российским военным также удалось уничтожить два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Кроме того, по словам Конашенкова, за минувшие сутки были уничтожены более 210 солдат ВСУ.

Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 995 беспилотных летательных аппаратов и 3243 единицы украинской бронетехники, добавили в Минобороны.

19 мая российское военное ведомство доложило об уничтожении дивизионов ЗРК C-300 на Украине и «Бук-М1» в районе Славяногорска ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, целью которой называлась демилитаризация и денацификация Украины.