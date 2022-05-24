В ГД захотели создать на Кубе санаторно-курортные базы для российских военных

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил отправлять российских военных на курорты Кубы

Получивших ранения в ходе спецоперации на Украине российских военных можно было бы отправлять на курорты Кубы, заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов. Слова депутата приводит «Интерфакс».

«Давайте предложим Кубе, чтобы на средства РФ, получив какие-то территории на курортных замечательных берегах Кубы, были построены санатории, здравницы, особенно для военнослужащих», — заявил он в ходе пленарного заседания Госдумы.

По мнению Нилова, создание таких санаторно-курортных баз могло бы помочь восстановлению и лечению в том числе и тех солдат, которые «получают увечья и ранения на Украине». Депутат уверен, что в Гаване это предложение примут.

Ранее в Госдуме назвали переломный момент спецоперации России на Украине. По словам депутата ГД Анатолия Вассермана, сейчас уже совершенно очевидно, что ВСУ скопили в ходе подготовки очередного нападения на Донбасс огромный запас сил, и на оборону остальной территории Украины этих сил не хватит.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).