В Госдуме назвали переломный момент спецоперации России на Украине

Вассерман заявил о переломе в спецоперации на Украине после разгрома ВСУ на Донбассе

Переломным моментом в специальной военной операции России на Украине станет уничтожение группировки ВСУ на Донбассе. Об этом в беседе с порталом «Украина.ру» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его словам, сейчас уже совершенно очевидно, что ВСУ скопили в ходе подготовки очередного нападения на Донбасс огромный запас сил, и на оборону остальной территории Украины этих сил не хватит.

«Соответственно, дальше дело пойдет намного быстрее. Ну, а сколько накоплено для этого нападения, видно хотя бы по тому, что Киев как начал 17 февраля артподготовку массированным обстрелом по мирным жителям и системе обеспечения Донбасса, так до сих пор эту артподготовку не прекращает», — пояснил Вассерман.

Депутат отметил, что с точки зрения военной науки было бы логично вести огонь по войскам ВС РФ и ополченцам ДНР и ЛНР, чтобы остановить наступление.

Ранее Вассерман высказался о заявлении спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, который ранее сообщил, что депутаты могут быть отправлены в командировку в Донбасс только в том случае, если соответствующее обращение поступит от Министерства обороны России или Росгвардии.