Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Госдуме назвали переломный момент спецоперации России на Украине

Вассерман заявил о переломе в спецоперации на Украине после разгрома ВСУ на Донбассе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Переломным моментом в специальной военной операции России на Украине станет уничтожение группировки ВСУ на Донбассе. Об этом в беседе с порталом «Украина.ру» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его словам, сейчас уже совершенно очевидно, что ВСУ скопили в ходе подготовки очередного нападения на Донбасс огромный запас сил, и на оборону остальной территории Украины этих сил не хватит.

«Соответственно, дальше дело пойдет намного быстрее. Ну, а сколько накоплено для этого нападения, видно хотя бы по тому, что Киев как начал 17 февраля артподготовку массированным обстрелом по мирным жителям и системе обеспечения Донбасса, так до сих пор эту артподготовку не прекращает», — пояснил Вассерман.

Депутат отметил, что с точки зрения военной науки было бы логично вести огонь по войскам ВС РФ и ополченцам ДНР и ЛНР, чтобы остановить наступление.

Ранее Вассерман высказался о заявлении спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, который ранее сообщил, что депутаты могут быть отправлены в командировку в Донбасс только в том случае, если соответствующее обращение поступит от Министерства обороны России или Росгвардии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине
Роспотребнадзор рассказал о способах заражения оспой обезьян
На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым
Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО
Казахстан заявил о применении электрошокеров к своим туристам в Узбекистане
В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»
В Госдуме заявили о «медиагеноциде» российских СМИ
Пловец-рекордсмен одолжил деньги несовершеннолетней спортсменке и получил угрозы
Крокодил напал на игравшего на берегу реки семилетнего мальчика и убил его
В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.