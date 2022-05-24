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В Молдавии опровергли задержание экс-президента Додона

Генпрокуратура Молдавии опровергла сообщения о задержании экс-президента страны Додона

Фото: Kremlin pool / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура Молдавии опровергла сообщения о задержании экс-президента страны Игоря Додона, которые ранее распространили молдавские СМИ. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек, передает РИА Новости.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в доме Додона проводят обыски сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности. Одновременно с этим ряд молдавских СМИ сообщили о том, что бывший президент задержан на 72 часа. По словам Керпек, в ведомстве не могут подтвердить эту информацию.

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19 мая Генпрокуратара Молдавии возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента страны, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона. Поводом стали видеозаписи, обнародованные летом 2020 года депутатом Юрием Реницэ. На кадрах заснята встреча Додона с бывшим главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. Последний передал Додону пакет, в котором, судя по разговору, находилась крупная сумма денег.

Антикоррупционная прокуратура отказала в возбуждении уголовного сразу после обнародования видео, так как «в ходе проверки не выявила элементов преступления». Апелляционная палата Кишинева отменила и это решение, и постановление суда, который отказал в возбуждении дела против Додона в 2019 году.

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Алевтина Запольская
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