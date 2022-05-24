OnlyFans пополнил казну Украины миллионами гривен

Депутат Рады Гетманцев заявил, что Onlyfans перевел $305 тысяч налогов в бюджет Украины

Компания Onlyfans перевела в пользу украинского бюджета более 305 тысяч долларов в качестве налогов, заявил депутат Верховной Рады Украины и глава комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Данил Гетманцев, пишет телеканал D1.

«Первые поступления в бюджет от "налога на Google": сайт Onlyfans — 305 тысяч долларов. Ожидаем следующие [поступления]», — написал депутат в личных социальных сетях. В пересчете на украинскую валюту, американская компания пополнила украинскую казну почти на девять миллионов гривен.

«Налог на Google» был введен указом президента Украины Владимира Зеленского в июне 2021 года. Документ обязал иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги, платить в государственную казну НДС в размере 20 процентов от прибыли.

Ранее экономист Андрей Мовчан в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность голода на Украине. Он считает, что даже в условиях вооруженного конфликта Киев находится в более выигрышной ситуации в вопросе продовольствия, чем беднейшие страны, пострадавшие от мирового кризиса, как, например, африканские государства. Экономист предположил, что поставок продовольствия на Украине хватит как минимум на год. Кроме того, поставки могут осуществляться за счет закупок на кредитные деньги, благотворительной помощи различных организаций.