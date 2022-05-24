В ЛНР заявили об обстреле завода в Северодонецке украинскими военными

В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии завод «Азот» в Северодонецке

Украинские военные обстреляли из тяжелой артиллерии завод «Азот» в Северодонецке. Об этом во вторник, 24 мая, стало известно Луганскому информационному центру.

Местный житель уточнил, что ВСУ нанесли несколько точных ударов по заводскому цеху, в котором шло производство контрольно-измерительных приборов. О попаданиях снарядов по предприятию стало известно примерно в 11 часов дня. Украинские военные, как считается, вели прицельный огонь по зданиям.

По словам очевидца, из-за атаки нацбатальонов несколько рабочих погибли, также есть предварительные данные о раненых. В настоящий момент точное количество пострадавших не раскрывается.

«Северодонецкое объединение Азот» — частное акционерное общество и самое большой химический завод на территории Украины. На нем изготавливают уксусную кислоту, метанол и винилацетат. На предприятии работают около семи тысяч человек.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что Народная милиция ЛНР при поддержке российских военных продолжает выдавливать войска ВСУ из Северодонецка и его пригородов. Он также отметил, что в районе Северодонецка и Лисичанска был зачищен целый ряд небольших поселений.

В Министерстве информации ДНР также заявили, что в районе Авдеевки и Красного Лимана возобновились активные действия против ВСУ. Бои сейчас продолжаются в Запорожской области и Донецкой области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.