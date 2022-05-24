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Путин заявил о планах сохранить российскую экономику открытой

Президент Путин заявил, что экономика России в новых условиях останется открытой
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о планах властей сохранить российскую экономику открытой в новых геополитических условиях. Его слова на на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса цитирует ТАСС.

«В новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», — заявил Путин. Он добавил, что стремление ряда государств закрыться от России показало, насколько важно диверсифицировать транспортные потоки.

В ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 23 мая Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает удар вопреки действию множества санкций. Лидер подчеркнул, что экономическому блоку правительства важно реагировать на текущую ситуацию. По его словам, в общем и целом подобные усилия «дают положительный эффект».

Глава России также назвал переход к торговле в национальных валютах с другими странами одной из причин укрепления рубля в последнее время. Лукашенко, в свою очередь, счел происходящее неожиданностью и заметил, что с укреплением национальной валюты лучше не переборщить.

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Софья Ермакова
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