Роспотребнадзор рассказал о способах заражения оспой обезьян
Заразиться оспой обезьян можно контактным путем, у некоторых людей она проявляется ярче и на коже возникает множество высыпаний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. О других способах проявления заболевания главный санитарный врач России рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».
Глава Роспотребнадзора отметила, что важно обращать внимание на содержание появившихся на теле «пузырьков». «Вместе с тем, содержание "пузырька" на коже — заразное. Высыпание есть и на слизистых», — сказала Попова.
Также она допустила, что обезьяньей оспой можно заразиться воздушно-капельным путем.
До этого глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России нет оснований для паники из-за оспы обезьян. По словам Поповой, для предотвращения распространения инфекции стоит защищать кожные покровы и носить маски.
23 мая Роспотребнадзор объявил, что в России имеется значительная иммунная прослойка к оспе обезьян, которая появилась во время вакцинации от натуральной оспы. В службе уточнили, что инфекция передается от человека человеку воздушно-капельным путем при длительном контакте.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оспа обезьян подтверждена у 131 человека, еще 106 пациентов находятся под подозрением в разных странах. Больше всего случаев зафиксировали в Великобритании, Испании и Португалии.