Роспотребнадзор рассказал о способах заражения оспой обезьян

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что оспой обезьян можно заразиться контактным путем

Заразиться оспой обезьян можно контактным путем, у некоторых людей она проявляется ярче и на коже возникает множество высыпаний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. О других способах проявления заболевания главный санитарный врач России рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Глава Роспотребнадзора отметила, что важно обращать внимание на содержание появившихся на теле «пузырьков». «Вместе с тем, содержание "пузырька" на коже — заразное. Высыпание есть и на слизистых», — сказала Попова.

Также она допустила, что обезьяньей оспой можно заразиться воздушно-капельным путем.

До этого глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России нет оснований для паники из-за оспы обезьян. По словам Поповой, для предотвращения распространения инфекции стоит защищать кожные покровы и носить маски.

23 мая Роспотребнадзор объявил, что в России имеется значительная иммунная прослойка к оспе обезьян, которая появилась во время вакцинации от натуральной оспы. В службе уточнили, что инфекция передается от человека человеку воздушно-капельным путем при длительном контакте.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оспа обезьян подтверждена у 131 человека, еще 106 пациентов находятся под подозрением в разных странах. Больше всего случаев зафиксировали в Великобритании, Испании и Португалии.