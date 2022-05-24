Свергнутый премьер Пакистана объяснил визит к Путину в день начала спецоперации

Экс-премьер Пакистана Хан объяснил, что визит в Москву был важен для благополучия страны

Свергнутый премьер-министр Пакистана Имран Хан объяснил, что его визит в Москву был запланирован давно и случайно совпал с днем начала российской спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в эфире CNN.

Политик подчеркнул, что поездка имела «жизненно важное» значение для обеспечения энергетических потребностей страны на фоне растущей инфляции и уровня бедности.

«Я отвечаю за благополучие. У нас 50 миллионов человек живут за чертой бедности», — пояснил экс-премьер и добавил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсудил, в частности, экспорт российской нефти, газа и пшеницы в Пакистан.

24 февраля стало известно, что встреча с Ханом оказалась для Путина первым контактом с мировым лидером после начала спецоперации. Кроме того, это был первый официальный визит пакистанского руководителя в Россию за 23 года.

Спустя полтора месяца, в начале апреля, парламент Пакистана вынес вотум недоверия Хану — за такое решение проголосовали 174 депутата, большинство нижней палаты законодательного органа страны.