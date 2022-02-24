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Путин встретится с первым лидером после начала военной операции на Украине

Президент Владимир Путин и премьер Пакистана Имран Хан проведут переговоры в Кремле
Имран Хан

Имран Хан. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан проведут переговоры в Кремле 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, после прибытия в РФ Хан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Отмечается, что это первый официальный визит руководителя Пакистана в Россию за 23 года.

Переговоры с премьером Пакистана станут для Путина первой встречей с мировым лидером после начала военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Отмечалось, что главы государств обменялись мнениями в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также затронули тему гарантий безопасности российской стороны.

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Виктория Кондратьева
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