Путин встретится с первым лидером после начала военной операции на Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан проведут переговоры в Кремле 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, после прибытия в РФ Хан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Отмечается, что это первый официальный визит руководителя Пакистана в Россию за 23 года.

Переговоры с премьером Пакистана станут для Путина первой встречей с мировым лидером после начала военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Отмечалось, что главы государств обменялись мнениями в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также затронули тему гарантий безопасности российской стороны.