Главу Минсельхоза выдвинули в совет директоров «Газпрома»

Министр сельского хозяйства Патрушев выдвинут в совет директоров «Газпрома»

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выдвинут в совет директоров «Газпрома». Об этом сообщила компания на портале раскрытия корпоративной информации.

Информируется, что совет директоров 20 мая включил главу Минсельхоза в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров «Газпрома» по выборам в свой состав.

РБК отмечает, что ранее в число кандидатов в совет директоров «Газпрома» среди прочих вошли вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, ранее ушедший из совета директоров «Роснефти».

В начале февраля сообщалось, что Шредер может войти в состав нового совета директоров «Газпрома» вместо председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.