Мужчина придумал способ успокоить плачущую дочь и был раскритикован в сети

Пользователи Reddit раскритиковали мужчину, попытавшегося успокоить дочь с помощью сливок

Пользователи сети раскритиковали мужчину, придумавшего необычный способ успокоить дочь. Видео, в котором он дал плачущему ребенку сладкое, было опубликовано на сайте Reddit в воскресенье, 22 мая.

В ролике можно увидеть, как мужчина попытался остановить плач дочери с помощью взбитых сливок из баллончика. После этого ребенок в растерянности отвернулся от отца.

«Как остановить приступ истерики», — подписал кадры автор поста.

Видео вызвало бурные обсуждения в сети. Большинство пользователей не оценили идею мужчины. «Я думаю, что здесь больше подошел бы заголовок "Как усилить истерику"», — написал один из них. С ним согласился другой юзер. «Правда. Этот способ поможет устранить проблему только на короткий период, потом станет только хуже. В ближайшие годы ему понадобится много взбитых сливок», — заявил он. Еще один комментатор предупредил, что если ребенку будут давать взбитые сливки при каждом плаче, то у него может развиться сахарный диабет.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как установила скрытую камеру рядом с домом и сделала неприятное открытие о соседе. Оказалось, что мужчина часто подглядывал за ней. В итоге женщина пожаловалась на соседа местным властям.