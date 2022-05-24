Создан электрокар из пластика

Renault представила концепт гибридного автомобиля с кузовом из пластика

Renault разработала концепт автомобиля, на 70 процентов созданного из переработанных материалов. Об этом сообщает издание The Next Web.

Модель Scenic Vision представляет собой внедорожник, отличительной особенностью которого является его конструкция. Машина на 70 процентов создана из переработанных материалов: кузов и внутренние детали салона изготовлены из сырья, полученного при переработке пластиковых бутылок. Уточняется, что автомобиль на 95 процентов подлежит вторичной переработке.

Scenic Vision также имеет гибридный мотор — электродвигатель мощностью 215 лошадиных сил используется вместе с водородным топливным элементом мощностью 16 киловатт. По словам инженеров, созданная в Renault машина может комбинировать два источника энергии. В компании уточнили, что авто может проехать до 800 километров, но лишь в случае наличия развернутой сети заправок.

В автомобиле установлена система камер и мониторов, которая, по словам создателей концепта, увеличивает обзор водителя на 24 процента. В Renault рассчитывают запустить Scenic Vision в серийное производство в 2024 году.

В конце мая ученые Университета Дрекселя (США) заявили о разработке способа эффективного охлаждения аккумуляторов для электромобилей. Специалисты создали на основе углеродного волокна систему охлаждения, которая имитирует работу сосудистой системы живых организмов.