Россия запретила въезд в страну 154 членам Палаты лордов Британии

Россия запретила въезд в страну 154 членам Палаты лордов Великобритании

Россия запретила въезд в страну 154 членам Палаты лордов Великобритании. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД России.

«В ответ на принятое в марте с.г. правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента», — сказано в заявлении.

В министерстве отметили, что попавшие под российские санкции участвовали в разработке ограничений против России, направленные на «разрушение ее экономики». Члены палаты также «потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов».

Ранее Великобритания ввела санкции против ряда россиян и российских компаний в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В числе попавших под санкции — помощник президента России Максим Орешкин, замминистра обороны Николай Панков, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

