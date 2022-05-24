Ракетоносцы РФ и Китая провели учения рядом с Японией во время визита Байдена

Самолеты РФ и КНР провели учения у границ Японии во время визита президента США Байдена

Япония по дипломатическим каналам выразила серьезную обеспокоенность тем, что рядом с ее границами проходили совместные учения самолетов РФ и Китая, сообщает ТАСС.

Ранее российское Минобороны заявляло, что в учениях были задействованы ракетоносцы Воздушно-космических сил (ВКС) России Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики ХУН-6К, на отдельных участках их сопровождали самолеты Японии и Южной Кореи. В Минобороны КНР уточнили, что мероприятие было плановым и носило стратегический характер.

Как уточняет Reuters, обеспокоенность Японии вызвал тот факт, что полеты проходили во время визита президента США Джо Байдена в Токио. Американский лидер принимал участие в саммите стран Четырехстороннего диалога по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD). Помимо него, на саммит прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди и новый премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

Представитель администрации США в комментарии Reuters заявил, что российско-китайские учения демонстрируют глубину сотрудничества двух стран и тот факт, что Пекин готов по-прежнему тесно поддерживать Москву, в том числе в военной сфере.

Отношения между США и Китаем в последние месяцы обострились из-за тайваньского вопроса. В апреле делегация американских сенаторов прибыла на Тайвань, что вызвало возмущение Пекина, который считает остров своей территорией. На днях президент США Джо Байден выступил с резким заявлением о том, что Вашингтон готов защищать Тайбэй военными способами в случае вторжения Китая. Позже в Белом доме разъяснили, что американский лидер имел в виду только поставки вооружения.